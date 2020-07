Verhandlungen mit Geiselnehmer : Ukraine: Bewaffneter bringt Buspassagiere in seine Gewalt

Der Geiselnehmer ist mit einem Sturmgewehr und Handgranaten bewaffnet. Der Mann ist den Behörden bereits bekannt.

21. Juli 2020, 15:23 Uhr

Luzk | In der westukrainischen Großstadt Luzk hat ein schwerbewaffneter Mann mindestens zehn Menschen in einem Bus als Geiseln genommen. Die Polizei sei bereit einzugreifen, teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag mit. Man wolle aber in jedem Fall Opfer vermeiden. "Es werden Verhandlungen mit dem Geiselnehmer geführt."

Details könne er aber nicht nennen. In der Stadt mit rund 200.000 Einwohnern wurde das Zentrum vollkommen abgeriegelt. Innenminister Arsen Awakow flog am Nachmittag in die rund 350 Kilometer westlich von Kiew gelegene Großstadt, um die Lage vor Ort zu bewerten.

Geiselnehmer mit Sturmgewehr und Handgranaten bewaffnet

Berichten zufolge war der Geiselnehmer mit einem Sturmgewehr und auch Handgranaten bewaffnet. Der Mann sei den Behörden bekannt. Während mehrjähriger Gefängnisstrafen soll der in Russland geborene 46-Jährige ein Buch mit dem Titel "Philosophie eines Verbrechers" geschrieben haben. Er sei zudem in psychiatrischer Behandlung gewesen, hieß es.

Zunächst war offen, wie viele Menschen sich in der Gewalt des Geiselnehmers befinden. Die Polizei ging von rund 20 Geiseln aus, der Inlandsgeheimdienst SBU sprach hingegen von zehn Opfern. Der Geiselnehmer soll gefordert haben, dass unter anderem Vertreter von Kirche und Staat sich öffentlich als "Terroristen" bezeichnen.