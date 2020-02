Vorfall an Klinikum in Ulm : Krankenschwester soll Babys vergiftet haben – Haftbefehl aufgehoben

Überraschend ist der Haftbefehl gegen eine Ulmer Krankenschwester wieder aufgehoben worden.

03. Februar 2020, 16:55 Uhr

Der Haftbefehl gegen die Krankenschwester, die am Universitätsklinikum Ulm Babys mit Morphium vergiftet haben soll, ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aufgehoben worden. Gründe waren am Montag zunächst unklar. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung online darüber.

Morphium-Spritze in Krankenhaus-Spind entdeckt

Die Frau war in der vergangenen Woche wegen Verdachts auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung in Untersuchungshaft gekommen. Ermittler hatten in ihrem Krankenhaus-Spind eine Spritze mit Muttermilch und Morphium entdeckt. Die Frau bestritt den Tatvorwurf.

Im Ulmer Klinikum waren im Dezember fünf Säuglinge wegen lebensbedrohlicher akuter Atemnot behandelt worden. Erst Wochen nach den Notfällen hatten rechtsmedizinische Untersuchungen eine Morphiumvergiftung ergeben.