Einbrüche und Diebstähle : Unbekannter zieht tageweise in leere Ferienwohnungen auf Sylt ein

Weil die Insel leer ist, konnte ein Mann fast unbemerkt in mindestens sieben unbewohnte Ferienhäuser einbrechen.

Sylt | Ein Unbekannter ist in mehrere Ferien-sowie Zweitwohnungen auf Sylt eingebrochen und hat dort übernachtet. Teilweise hatte der Mann mehrere Nächte an einem Ort geschlafen, sagte ein Sprecher der Sylter Kriminalpolizei am Freitag. Darunter in Rantum, Wes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.