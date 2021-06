Unfall in Bad Meinberg : Balkon bricht durch: Acht Menschen stürzen in Tiefe

Es war kurz nach Mitternacht, als der Holzboden eines Balkons zerbarst und neun Menschen abstürzten. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

Horn-Bad Meinberg | Beim Einsturz eines Balkons in der nordrhein-westfälischen Stadt Horn-Bad Meinberg sind in der Nacht zu Sonntag neun Menschen verletzt worden, fünf von ihnen schwer. Ein Schwerverletzter befindet sich nach Angaben eines Polizeisprechers aus der Nacht in Lebensgefahr. Er werde weiterhin im Krankenhaus behandelt, hieß es am Sonntagvormittag. Zwei wei...

