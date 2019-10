19-jähriger Australier festgenommen : "Unglaublich grausam": Tierquäler überfährt absichtlich 20 Kängurus

Ein junger Mann muss sich für die gezielte Tötung von 20 Kängurus verantworten.

02. Oktober 2019, 11:13 Uhr

Tura Beach | Die australische Polizei hat einen 19-Jährigen festgenommen, der 20 Kängurus absichtlich überfahren haben soll. Der junge Mann habe die Beuteltiere bereits am Samstagnacht mit seinem Geländewagen in Tura Beach im Bundesstaat New South Wales, 450 Kilometer südlich von Sydney gezielt getötet, erklärte die Polizei am Mittwoch. Nach tagelanger Suche nach dem Verdächtigen sei er am Dienstag festgenommen worden.

Entsetzen über "unglaublich grausame Tat"

Nach Angaben der Naturschutz-Organisation Wires überfuhr der Verdächtige unter anderem zwei Jungtiere sowie drei Muttertiere. Deren verwaiste Junge müssten nun rund um die Uhr betreut werden. Die Gruppe zeigte sich "entsetzt" über den Vorfall und sprach von einer unglaublich grausamen Tat. Der 19-Jährige muss sich nun wegen Tierquälerei verantworten.

In New South Wales kommt es immer wieder zu Zusammenstößen mit Kängurus. Diese verursachen rund 90 Prozent aller Autounfälle.