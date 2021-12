Tirade in der Pathologie : Uni-Mitarbeiterin nach Corona-Video in Leichenhalle gefeuert

Eine Mitarbeiterin der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität macht ihrem Ärger über Corona-Maßnahmen Luft – und filmt sich dabei in der Leichenhalle. Das hat nun Konsequenzen für die junge Frau.

München | Die Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München hat eine Mitarbeiterin der Pathologie nach einem Corona-Wut-Video vom Dienst freigestellt. Die Uni distanzierte sich "aufs Schärfste von dem Inhalt des Videos". In dem Video, das sie in ihrer Instagram-Story postete, macht die Mitarbeiterin in der Leichenhalle ihrem Ärger über die Corona-Politik Luft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.