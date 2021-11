Alternative zum Urinstreifen : Innovation aus Israel: Erster Speichel-Schwangerschaftstest ist da

Herkömmliche Schwangerschaftstests für Zuhause identifizieren ein Hormon im Urin. Ein israelisches Startup will nun einen Test auf den Markt bringen, der das Hormon erstmals im Speichel nachweist.

Tel Aviv | Ein israelisches Unternehmen will nach eigenen Angaben den weltweit ersten Speichel-Schwangerschaftstest auf den Markt bringen. Das Produkt des Startup-Unternehmens Salignostics soll auf der Medizintechnik-Fachmesse Medica (15. bis 18. November) in Düsseldorf vorgestellt werden, die am Montag beginnt. Der Salistick funktioniert grundsätzlich ähnlic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.