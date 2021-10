Rückruf : Unternehmen ruft Pistazien wegen Salmonellen zurück

Die Kosebate GmbH hat Salmonellen in einer bereits zum Verkauf angebotenen Charge Pistazien festgestellt. Das Produkt wird nun zurückgerufen. Mehrere Bundesländer sind betroffen.

Sinzheim | Wegen Salmonellen in einer Charge ruft die Kosebate GmbH (Sinzheim) Pistazien aus dem eigenen Bestand zurück. Betroffen ist das Produkt „Alburj - Halva mit Pistazien“ mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 7/2022, wie aus einer am Freitag über das amtliche Portal „lebensmittelwarnung.de“ verbreiteten Mitteilung hervorgeht. Die Ware wurde verpackt in Einh...

