Explodierende Fallzahlen : Bericht: Niederlande jetzt Hochinzidenzgebiet – Urlaub in Gefahr?

In den Niederlanden ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen explosionsartig gestiegen. Nachdem das Land die Corona-Maßnahmen verschärft hatte, gilt es ab Dienstag nach Medieninformationen in Deutschland als Risikogebiet.

Den Haag | Nach Informationen der "Bild" sind die Niederlande zusammen mit Spanien vom Risiko- zum Hochinzidengebiet hochgestuft worden. Die Entscheidung gelte ab Dienstag, 27. Juli. In den Niederlanden wurden am Samstag erstmals seit Ende Dezember mehr als 10.000 Fälle an einem Tag gemeldet. Der Inzidenzwert liegt mittlerweile bei 360,9. Die Niederlande h...

