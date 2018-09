U-Boot-Mord an Kim Wall : Urteil im Berufungsprozess: Keine verkürzte Haftstrafe für Peter Madsen

Peter Madsen ist in Berufung gegangen. Er will für den Mord an der Journalistin Kim Wall nicht das höchste Strafmaß der lebenslangen Strafe akzeptieren. Außerdem will er kein Geld mehr an die Hinterbliebenden zahlen. Den Mord bestreitet er jedoch nicht mehr.

Madsen hat gegen die lebenslange Strafe überdies Berufung eingelegt, er fordert eine Verkürzung der Haftzeit mit einer konkreten Dauer. Eine lebenslange Haft kann nach zwölf Jahren beendet werden, sie kann aber auch bis zum Tode andauern. Im Durchschnitt sitzen zu lebenslanger Haft verurteilte Verbrecher in Dänemark 15 Jahre hinter Gittern. Der Staatsanwalt sieht Madsen allerdings als so gefährlich an, dass er, sollte das Urteil abgemildert werden, Madsen in Sicherungsverwahrung bringen will.