Im Alter von 86 Jahren : „Vater der Wimmelbücher“: Ali Mitgutsch ist gestorben

Ali Mitgutsch, seines Zeichens der wohl bekannteste Wimmelbuch-Autor Deutschlands, ist gestorben. Er wurde 86 Jahre alt.

München | Er faszinierte und forderte Kinderaugen über Jahrzehnte – Ali Mitgutsch. Der "Vater der Wimmelbücher", wie ihn nicht nur das Spielwarenunternehmen Ravensburger ihn bezeichnet, ist im Alter von 86 Jahren am 10. Januar 2022 in München gestorben, wie seine Literaturagenten mitteilten. "Ali Mitgutschs Werk hat in all den Jahrzehnten, die es uns im Verlag ...

