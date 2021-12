Bluttat bei Hamburg : Vater erschießt seine beiden Kinder – Mutter im Krankenhaus

In Glinde bei Hamburg kam es offenbar zu einem erweiterten Suizid. Ein Vater soll seine beiden Kinder erschossen und anschließend die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben.

Glinde | Zu einer Tat mit mehreren Toten ist es in einem Wohnhaus in Glinde bei Hamburg gekommen. Ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur beobachtete am Montagvormittag, wie drei Leichen aus einem Haus gebracht wurden. Die Straße vor dem Haus wurde von der Polizei abgesperrt. Der Familienvater hat offenbar seine beiden Kinder und anschließend sich selbst ers...

