Unwetter in Italien : Kuriose Bilder: Venedig-Marathon versinkt im Wasser

Durch den nicht enden wollenden Regen mussten die Teilnehmer Teile der Strecke durch kniehohes Wasser laufen.

von Ankea Janßen

29. Oktober 2018, 11:22 Uhr

Venedig | Wer sich entscheidet, einen Marathon zu laufen, der verlangt seinem Körper sowieso schon einiges ab. Teilnehmer, die am Sonntag in Venedig an den Start gingen, hatten noch viel härtere 42,195 Kilometer vor sich. Durch den nicht enden wollenden Starkregen wurden Teile der Laufstrecke völlig überschwemmt – eine Chance, trockenen Fußes weiterzukommen, gab es nicht.

Weiterlesen: Italien: Unwetter fordern fünf Todesopfer in Kalabrien



Zahlreiche Videos auf Kanälen wie Twitter zeigen, wie die Teilnehmer über den überfluteten Markusplatz laufen und sich durch die Wassermassen kämpfen. Erschwerend kam hinzu, dass sich die überfluteten Streckenabschnitte auf den letzten Kilometern befanden und die Läufer ohnehin schon mit müden Beinen zu kämpfen hatten.

Trotz der extremen Bedingungen schaffte es Ayenew Gebre Mekuant aus Äthiopien am Ende in 2:13,23 Stunden ins Ziel.