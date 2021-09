Großeinsatz : Verdächtiger Koffer in Düsseldorf: Polizei gibt Entwarnung

In einem Hotelzimmer in Düsseldorf wird eine Schusswaffe gefunden, Beamte nehmen einen Mann fest und durchkämmen stundenlang das Gebäude. Dabei stoßen sie auch auf einen verdächtigen Koffer.

Düsseldorf | Nach dem Fund eines verdächtigen Koffers in einem Düsseldorfer Hotel haben die Ermittler Entwarnung gegeben. In dem am Freitag bei einem Großeinsatz mit Spezialkräften entdeckten Gepäck seien Kleidung und Reiseutensilien gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der Koffer war zuvor von Sprengstoffexperten untersucht worden. Mehrere Spezialeinsatzkomm...

