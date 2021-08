Blaue Verfärbung an Fingern : Vergiftungen an TU Darmstadt: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

Mehrere Menschen trinken an der TU Darmstadt etwas – dann verfärben sich ihre Finger und Füße und sie fühlen sich unwohl. Nun laufen Ermittlungen wegen versuchten Mordes.

Darmstadt | Nach dem Fund eines gesundheitsschädlichen Stoffs in Getränkebehältern an der Technischen Universität Darmstadt sind Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts des versuchten Mordes gegen Unbekannt eingeleitet worden. Eine 40-köpfige Mordkommission mit dem Namen "Licht" wurde eingerichtet, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der südhessischen Stadt am ...

