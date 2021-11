Vermisstenfall in Bayern : Seit 1995 vermisst: Knochen von Sonja Engelbrecht gefunden

Sonja Engelbrecht war 1995 im Alter von 19 Jahren verschwunden. Kann der spektakuläre Vermisstenfall noch aufgeklärt werden?

München | In den Fall der seit 26 Jahren vermissten Sonja Engelbrecht aus München kommt Bewegung. In einem Waldstück bei Kipfenberg im oberbayerischen Landkreis Eichstätt sei ein Knochen gefunden worden, der der Vermissten zugeordnet werden konnte, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums München am Dienstag. Sonja Engelbrecht im Alter von 19 Jahren verschwu...

