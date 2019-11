Angeblich verräterische Pose : Ist Meghan wieder schwanger? Britische Presse ist sich (fast) sicher

Ein Körperteil der Herzogin soll den entscheidenden Schwangerschafts-Hinweis geliefert haben. Der Bauch ist es nicht.

Avatar_prignitzer von Viktoria Meinholz

12. November 2019, 16:43 Uhr

London | Auch wenn der Herzog und die Herzogin von Sussex es sich anders wünschen – ihr Privatleben interessiert die Briten und viele Adelsfreunde auf der ganzen Welt brennend. Da wird jede Äußerung, jedes Outfit und jeder Gesichtsausdruck von Harry und Meghan genau unter die Lupe genommen. In dieser Woche sind es die Hände der Herzogin, die Anlass zu Spekulationen bieten.

Wie mehrere britische Medien aufzeigen, wurde die 38-Jährige am Wochenende erneut dabei beobachtet, wie sie während eines öffentlichen Auftritts die Hände vor ihrem Bauch verschränkte. Eine Geste, die wahren Meghan-Fans sofort bekannt vorkam: Während ihrer ersten Schwangerschaft wurde die Herzogin fast nur noch in dieser Pose fotografiert. Sie hielt so häufig die Hände schützend über ihren Bauch, dass es von vielen Seiten Spott hagelte.

Prinz Harry spricht über Kinderwunsch

Im Mai diesen Jahres wurde dann der kleine Archie geboren. Seitdem habe Meghan, so die Beweisführung zum Beispiel des britischen "Express", ihre Hände nicht mehr öffentlich auf ihren Bauch gelegt – bis zum vergangenen Wochenende.

imago images/Landmark Media





Prinz Harry befeuerte die Gerüchte noch zusätzlich: Laut dem "Forces Network" soll er bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in der vergangenen Woche bei mehreren Familien nachgefragt haben, wie das Leben mit mehreren Kindern so ist. Bereits im Sommer hatte der 35-Jährige gegenüber der britischen "Vogue" ausgeplaudert, dass er und Meghan gerne zwei Kinder haben würden. Ob die Herzogin aber wirklich wieder schwanger ist, bleibt trotz aller Hinweise abzuwarten.

imago images/Matrix





