Langer Kampf für die Erinnerung : Verstolperte Erinnerung in Detmold

Joanne Herzberg möchte für ihre Verwandten, die in Auschwitz und Theresienstadt ermordet wurden, in Detmold Stolpersteine setzen lassen. Doch damit beginnt ein Problem.

Detmold | Am Ende sitzt Joanne Herzberg gekrümmt auf ihrem Seniorenroller in der kleinen Gasse in der Detmolder Innenstadt. Sie zündet sich eine Zigarette an. Ihr Blick ruht auf den fünf kupferfarbenen Steinen vor ihr im Boden. Darauf geschrieben die Namen. Ihrer Ur-Großmutter. Ihrer Großeltern. Ihrer Tante. Ihres Vaters. Im Zweiten Weltkrieg aus Detmold deport...

