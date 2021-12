Kriminalität : Verurteilter Mörder in den Niederlanden gefasst

Der 56-jährige Ralf H. hatte sich von seiner Fußfessel befreit und galt seitdem als flüchtig. Er war im Januar für einen knapp drei Jahrzehnte zurückliegenden Mord an einer 16-Jährigen verurteilt worden.

Enschede | Der verurteilte Mörder Ralf H. ist in der Nacht auf Freitag in den Niederlanden gefasst worden. Nach Angaben der Polizei in Münster und der Staatsanwaltschaft Dortmund wurde er in Enschede in einer Wohnung festgenommen. Bei ihm war nach Angaben einer Polizeisprecherin auch seine Lebensgefährtin. Der 56-Jährige war am Dienstagabend von seinem Woh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.