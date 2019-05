Doppelgänger-Paare : "GOT"-Doppelgänger entdeckt: Diese Stars könnten als Zwillinge durchgehen

Promi-Doppelgänger: Einige Stars sehen sich so ähnlich, dass man denken könnte, sie seien miteinander verwandt...

von Nina Brinkmann

02. Mai 2019, 18:51 Uhr

Hamburg | "Das ist doch dieser Schauspieler oder nicht?" Seit dem Hype um die Erfolgsserie "Game of Thrones" hat sich das Leben des pakistanischen Kellners Rozi Khan schlagartig geändert. Der Grund: Er sieht Peter Dinklage, besser bekannt als Tyron Lannister, zum Verwechseln ähnlich.

"Die Leute haben angefangen mich Peter Dinklage zu nennen", erzählt der 26-Jährige. Nach einem Haarschnitt sieht er dem Schauspieler jetzt sogar noch ähnlicher. Für die Zukunft hat er bereits einen Plan: "Ich würde gerne in den USA Filme machen und mit Peter Dinklage in einem Film spielen." Ebenso wie Dinklage ist Khan kleinwüchsig, besonders in der Kindheit sei es für ihn schwierig gewesen, damit klar zu kommen. Seine neue Bekanntheit gebe ihm nun neues Selbstbewusstsein.



Nicht nur unter Privatpersonen tummeln sich einige, die großen Hollywood-Stars zum Verwechseln ähnlich sehen. Auch im elitären Kreis selbst finden sich zahlreiche Doppelgänger-Paare, bei denen man auf den ersten Blick oft nicht weiß, ob es beispielsweise jetzt der eine oder doch der andere Schauspieler ist.

Diese Stars sehen sich zum Verwechseln ähnlich

Natalie Portman und Keira Knightley

dpa/EPA/WARREN TODA, imago images / PA Images

Jeffrey Dean Morgan und Javier Bardem

• imago images / ZUMA Press, imago images / Starface

Amy Adams und Isla Fisher

imago images / Starface, imago images / Runway Manhattan

Alec Baldwin und Klaus Wowereit

imago images / Future Image (2)

Courtney Cox und Demi Moore

imago images / ZUMA Press

Jonathan Pryce und Papst Franziskus

imago images / Matrix, dpa/Pool/ANSA

Rachel Bilson und Emilia Schüle

imago images / Future Image, imago images / Independent Photo Agency

Zack Galifianakis und Antoine Monet

imago images / APress, imago images / Future Image

Katy Perry und Zooey Deschanel

imago images / PicturePerfect, dpa/EPA/MICHAEL NELSON

Tom Hardy und Logan Marshall-Green

imago images / UPI Photo, dpa/Andy Rain