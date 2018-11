Weihnachts-Dekoration : Im Video: So kitschig schmückt Melania Trump das Weiße Haus

Die First Lady Melania Trump hat im Weißen Haus mehr als 14.000 Ornamente auf etwa 29 Weihnachtsbäume verteilt.

von Tobias Bosse

27. November 2018, 15:37 Uhr

Washington | Jedes Jahr obliegt die weihnachtliche Dekoration des Weißem Hauses dem Präsidenten-Paar. Für Melania und Donald Trump ist es bereits das zweite Weihnachtsfest, das sie in der Pennsylvania Avenue in Washington feiern. Und auch dieses Jahr ließ sich die First Lady nicht lumpen, was die Festtags-Deko angeht. Aber über Geschmack lässt es sich ja bekanntlich vortrefflich streiten.

Auf jeden Fall hat Melania Trump eine ordentliche Hausnummer an Schmuck verbaut. So hängen mehr als 14.000 rote Ornamente an insgesamt etwa 29 Weihnachtsbäumen, die im gesamten Weißen Haus verteilt sind: