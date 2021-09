Unglücke : Viele Tote bei Gefängnisbrand in Indonesien

--/Indonesian Ministry of Justice and Human Rights/AP/dpa

Der Gebäudetrakt mit den meist drogenabhängigen Gefangenen war massiv überbelegt. Als dann in der Nacht ein Feuer ausbrach, hatten viele der Verurteilten keine Chance.

Tangerang | Nach dem verheerenden Feuer in einem Gefängnis in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta ist die Zahl der Toten auf 44 gestiegen. Drei weitere Menschen seien im Tangerang General Hospital ihren schweren Verletzungen erlegen, sagte Rika Aprianti, eine Sprecherin des Generaldirektors für Strafvollzug im Justizministerium, am Donnerstag. Bra...

