Unglück : Viele offene Fragen nach Hausexplosion in Rohrbach

Die Ermittlungen zu der rätselhaften Hausexplosion in Oberbayern werden sich wohl noch hinziehen. Es gibt viele offene Fragen. Vorrang hat die Identifizierung der männlichen Leiche.

Rohrbach | Eine Hausexplosion, ein Autounfall, ein Brand in einer leerstehenden Wohnung und zwei Tote - noch immer sind viele Fragen um den rätselhaften Fall im oberbayerischen Rohrbach an der Ilm unbeantwortet. Oberste Priorität habe der DNA-Abgleich, um die männliche Leiche zu identifizieren, sagte Polizeisprecher Karl Höpfl am Sonntag in Ingolstadt. Denn d...

