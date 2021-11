Raumfahrt : Vier Astronauten ohne funktionierendes WC von ISS abgedockt

Fast 200 Tage lang war die „Crew-2“ im All, jetzt sind die zwei Amerikaner, ein Japaner und ein Franzose auf dem Weg von der ISS zurück zur Erde - allerdings mit Unannehmlichkeiten.

Cape Canaveral | Ohne funktionierende Toilette an Bord ihres „Crew Dragon“ sind vier Astronauten am Montag von der Internationalen Raumstation ISS abgedockt. Die sogenannte „Crew-2“ - bestehend aus dem französischen Esa-Astronauten Thomas Pesquet, den Nasa-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie dem japanischen Astronauten Akihiko Hoshide - soll am Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.