Kriminalität : Vier Jugendliche nach Tod von Zwölfjähriger festgenommen

Ein junges Mädchen gerät in einer belebten Straße in Liverpool in Streit mit Jugendlichen. Das überlebt sie nicht.

Liverpool | Nach einer tödlichen Attacke auf ein zwölf Jahre altes Mädchen in Liverpool sind am Freitag mehrere Jugendliche festgenommen worden. Wie die britische Polizei mitteilte, handelt es sich um vier Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren. Der tödliche Angriff habe sich am Donnerstagabend in einer sehr belebten Straße abgespielt, in der kurz zuvor die...

