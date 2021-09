Ausbruch in Heilbronn : Vier Männer entkommen aus Psychiatrie – Ein Flüchtiger festgenommen

Vier Männer flüchten aus dem geschlossenen Teil einer Psychiatrie im Kreis Heilbronn, drei davon verurteilte Straftäter. Die Polizei hat einen von ihnen festgenommen, nach den anderen wird weiter gesucht.

Heilbronn | Nach der Flucht von vier Männern aus einer geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg nahe Heilbronn hat die Polizei einen der Flüchtigen festgenommen. Er sei noch am Donnerstagabend nach konkreten Hinweisen auf den Aufenthaltsort festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Auch interessant: Kurioser Ausbruch: Häftlinge bewerfen Wärte...

