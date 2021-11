Indien : Vier Neugeborene sterben bei Feuer in Krankenhaus

Insgesamt 40 Babys lagen auf der Neugeborenen-Abteilung eines Krankenhauses in der indischen Stadt Bhopal. Glücklicherweise konnten 36 von ihnen gerettet werden.

Neu Delhi | Vier Neugeborene sind bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Indien gestorben. Der Brand sei vermutlich durch einen elektrischen Kurzschluss ausgelöst worden, sagte ein örtlicher Minister zu Reporterinnen und Reportern am Dienstag. Die Feuerwehr habe drei Stunden gebraucht, um das Feuer in der Neugeborenen-Abteilung in der Stadt Bhopal am Montagab...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.