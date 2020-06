Pakistanische Finanzmetropole : Vier Tote bei Angriff auf Börse in Karatschi

Bei einer bewaffneten Attacke auf die Börse in Karatschi sind am Montag vier Angreifer getötet worden.

Avatar_prignitzer von afp

29. Juni 2020, 08:42 Uhr

Karachi | Eine "unbekannte Zahl" an Schützen sei in die Börse in der pakistanischen Finanzmetropole eingedrungen, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Kämpfe gab es demnach innerhalb und außerhalb des Gebäudes.

Wie der Polizeichef von Karatschi, Ghulam Nabu Memom, erklärte, fuhren die Angreifer mit einem Fahrzeug vor die Börse und warfen eine Granate auf das Gebäude. Dann eröffneten sie das Feuer. Karatschi galt lange Zeit als einer der Brennpunkte der Kriminalität und politischen Gewalt in Pakistan. In den vergangenen Jahren stabilisierte sich Situation jedoch.