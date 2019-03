1300 Passagiere auf Kreuzfahrtschiff : "Viking Sky" in Seenot: Schwierige Evakuierung mit Hubschraubern

In Aufnahmen ist zu sehen, wie das Schiff in starkem Wellengang in den gefährlichen Hustadvika-Gewässern trieb.

von dpa und Christopher Chirvi

23. März 2019, 18:40 Uhr

Oslo | Ein Kreuzfahrtschiff mit 1300 Passagieren an Bord ist während eines Sturms vor der norwegischen Küste in Seenot geraten. Das Schiff habe ein Motorproblem, weshalb es evakuiert werden müsse, teilte die Polizei der norwegischen Provinz Møre og Romsdal am Samstag auf Twitter mit.

Gegen 16.30 Uhr seien die ersten 100 Menschen an Land gebracht worden, erklärte sie im Anschluss. Zwei Schlepper sollen das Schiff in einen Nothafen zu ziehen, die Bergung solle sich bis in den Abend hinziehen.

Einsatz von Rettungsbooten "unmöglich"

Wie der norwegische Rundfunksender NRK berichtet, müssen die Passagiere trotz des starken Windes mit Hubschraubern evakuiert werden, der Einsatz von Rettungsbooten sei aufgrund der Bedingungen "unmöglich". Ein Hubschrauber sei in der Lage, 10 bis 15 Personen zu transportieren.

NRK zeigte Aufnahmen, in denen zu sehen war, wie die "Viking Sky" in starkem Wellengang in den gefährlichen Hustadvika-Gewässern trieb, in dem es zahlreiche kleine Inseln und Riffe gibt. Auf der Website "marinetraffic.com" wird die aktuelle Position des Schiffs angezeigt.

Der südnorwegische Rettungsdienst erklärte, das Schiff habe wegen Antriebsproblemen bei widrigen Wetterbedingungen einen Notruf abgesetzt und treibe in Richtung Küste.



Ein Augenzeuge an der Küste sagte dem NRK, mittlerweile könne das Schiff langsam wieder hinaus aufs Meer manövrieren. Der Sender berichtet auch mit einem Live-Stream von der Evakuierung.

Der Küstenabschnitt Hustadvika liegt bei Kristiansund an der zentralen Westküste Norwegens und gilt als gefährliches Seegebiet, in dem schon häufiger Schiffsunfälle passiert sind. Die 228 Meter lange "Viking Sky" befand sich auf einer Norwegenkreuzfahrt, zum Unglückszeitpunkt war das Schiff auf dem Weg von Tromsö nach Stavanger.