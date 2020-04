Vogtareuth bei Rosenheim : Drei Tote in Haus entdeckt: Polizei vermutet Gewaltverbrechen

In einem Haus im bayerischen Vogtareuth sind am Freitag drei Tote entdeckt worden.

von dpa

03. April 2020, 09:09 Uhr

Vogtareuth | In Vogtareuth im bayerischen Landkreis Rosenheim sind am frühen Freitagmorgen in einem Haus drei Tote entdeckt worden. "Es muss von einem Gewaltverbrechen ausgegangen werden", teilte die Polizei mit. Einsatz- und Rettungskräfte seien gegen 4.40 Uhr zu dem Haus gerufen worden. Die Ermittlungen laufen.

