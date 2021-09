Sachsen-Anhalt : Vor sieben Wochen verschwundene Würgeschlange gefunden

Sie lebt! Sieben Wochen nach der Flucht einer Würgeschlange in Haldensleben, ist der Netzpython wieder aufgetaucht.

Haldensleben | Ein vor gut sieben Wochen in Sachsen-Anhalt ausgebüxter Netzpython ist in einem Keller gefunden worden. Eine Bewohnerin habe die Schlange am Freitagnachmittag in Haldensleben entdeckt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Tier sei in einer sehr schlechten Verfassung gewesen. Nun werde es in einer Schlangenfarm im Landkreis Harz wieder aufgepäppelt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.