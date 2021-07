Ärztekammer: Neue Dimension : Vorwurf: Ärzte sollen falsche Corona-Impfausweise verteilt haben

Eine Gemeinschaftspraxis in Niedersachsen soll falsche Corona-Impfausweise ausgestellt haben. Die Ermittlungen laufen, die Ärztekammer gab den Fall nach eigenen Untersuchungen an die Staatsanwaltschaft weiter.

Hildesheim | Die Ärztekammer Niedersachsen hat die Vorwürfe gegen Mediziner einer Gemeinschaftspraxis im Landkreis Gifhorn, falsche Corona-Impfausweise ausgestellt zu haben, als in der Dimension einzigartig bezeichnet. "Wir missbilligen solche Vorgehensweisen aufs Schärfste", sagte ein Sprecher der Ärztekammer am Freitag in Hannover. Sollten sich die Vorwürfe b...

