Ex-Partnerin klagt an : Vorwurf der Vergewaltigung: Ermittlungen gegen Hollywood-Star Armie Hammer

Gegen den Hollywood-Star Armie Hammer wird ermittelt. Eine ehemalige Partnerin wirft ihm vor, sie vergewaltigt zu haben.

Hollywood | Nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen den US-Schauspieler Armie Hammer hat die Polizei von Los Angeles Ermittlungen aufgenommen. Genauere Angaben zu ihrer Untersuchung machte die Polizei nicht. Stunden zuvor hatte eine 24-Jährige den aus dem Hollywood-Film "Call Me By Your Name" bekannten Schauspieler beschuldigt, sie im Jahr 2017 mehr als vier Stunden ...

