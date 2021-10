Vulkanausbruch auf Ferieninsel : Schwefelwolke von La Palma erreicht Deutschland – das müssen Sie jetzt wissen

Seit den frühen Morgenstunden liefen die Telefondrähte beim Deutschen Wetterdienst heiß. Der Grund: Die Bürger sorgten sich um ihre Gesundheit aufgrund von Schwefelwolken. Diese stammen vom Vulkanausbruch von La Palma.

Offenbach | Nach dem Vulkanausbruch auf La Palma haben Berichte über die Bewegung von mit giftigen Stoffen angereicherten Wolken am Dienstag zu zahlreichen Anrufen besorgter Menschen beim Deutschen Wetterdienst (DWD) geführt. "Seit sechs Uhr früh laufen die Telefondrähte heiß", sagte ein Sprecher. Tatsächlich würden in der Atmosphäre recht hohe Konzentrationen et...

