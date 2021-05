Prognose für kommende Woche : Nach dem ersten Sommertag: Wie lange bleibt es im Norden so warm?

Nach einem vergleichsweise kalten April bricht sich endlich der Frühling Bahn. Aber will lange bleibt der Sommer?

Offenbach | Das kurze Sommerintermezzo am Sonntag haben viele Menschen für einen Ausflug ins Grüne genutzt. In Bayern waren am Chiemsee und am Starnberger See Segler und Familien unterwegs. Auch in Sachsen-Anhalt lockte der Mini-Sommer die Menschen nach draußen. In Wanderstiefeln oder bei einer Paddeltour genossen die Menschen rund 25 Grad. Auf dem Brocken war am...

