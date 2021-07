Waldbrände in Nordamerika : Bis New York spürbar: Ein Feuer, das niemand löschen kann

Hitze-Drama: Im US-Bundesstaat Oregon brennen bereits über 1600 Quadratkilometer - und selbst New York spürt die Folgen.

Washington/New York | Wer in den letzten Tagen vom US-Bundesstaat New Jersey aus auf die Skyline von New York blickte, sah die Wolkenkratzer im "Big Apple" im Dunst verschwimmen. Gleichzeitig berichteten viele New Yorker von Atemproblemen. Sie erlebten am eigenen Leib die dramatischen Folgen eines seltenen Phänomens: Waldbrände an der amerikanischen Westküste, begünstigt v...

