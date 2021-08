Extremhitze am Mittelmeer : Brandgefahr in beliebten Reiseländern: Das sollten Urlauber wissen

In der Türkei, Griechenland und Italien wüten verheerende Waldbrände. Dutzende Hotels und Dörfer werden evakuiert. Können Touristen ihre Reise kostenlos stornieren, wenn am Urlaubsort ein Feuer tobt?

Istanbul | Die Feuerwehrleute in zahlreichen Touristenorten am Mittelmeer kommen nicht zur Ruhe: Am Sonntag wüteten weiterhin hunderte verheerende Waldbrände. Italien meldete über 800 Brände, darunter allein 250 auf Sizilien. In der Südtürkei wurden erneut dutzende Hotels und Dörfer evakuiert. Doch was bedeutet das für Reisende, die ihren Urlaub aufgrund eine...

