WDR-Moderatorin in Köln : Warum Sabine Heinrich 86.700 Euro für ein Park-Ticket zahlen soll

Da staunte die WDR-Moderatorin Sabine Heinrich nicht schlecht, als sie ihr Park-Ticket in den Automaten steckte.

von lnw und Ankea Janßen

15. November 2018, 18:16 Uhr

Köln | Ganz schön teurer Spaß, dürfte sich WDR-Moderatorin Sabine Heinrich (41) beim Blick auf den Kassenautomaten im Parkhaus gedacht haben. Satte 86.700 Euro sollte der Parkplatz in der Kölner Tiefgarage kosten. Und zwar in bar, "max. Notenwert: 20,00 Euro", wie es im Display hieß. "Ich habe die Zahl erst gar nicht verstanden und musste sehr lachen", sagte die Journalistin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Heinrich soll schon seit 2007 auf dem Parkplatz gestanden haben



Nach einem Besuch im Fitnessstudio wollte sie ins Auto steigen – der Wagen soll laut Automat aber schon seit dem 1. Januar 2007 auf dem Parkplatz gestanden haben, ganz genau ab "2.33 Uhr". "So lang war ich ganz sicher nicht beim Sport", amüsiert sich Heinrich. Ein Ticketfehler sei es gewesen, sie sei problemlos - und keineswegs pleite - aus der Garage herausgefahren.

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Moderatorin ein Foto von der Automaten-Anzeige mit der exorbitant hohen Parkgebühr und schrieb: "Ähm... hat mal jemand Kleingeld für mich?"

Amüsiert wurde der Beitrag kommentiert. Eine Nutzerin fragt scherzhaft "Kann man auch mit Karte zahlen?" Eine andere schriebt: "Ich hatte letztens eine Biogurke für 185 Euro auf dem Kassenbon."