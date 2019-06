Wave-Gotik-Treffen 2019 : Hier findet das schwärzeste Festival der Welt statt

Bereits seit 1992 versammelt sich an Pfingsten die schwarze Szene beim "Wave-Gotik-Treffen" in Leipzig.

von Ankea Janßen

06. Juni 2019, 16:15 Uhr

Leipzig | Zum 28. Mal findet kommendes Wochenende das "Wave-Gotik-Treffen" in Leipzig statt. Rund 20.000 Fans der Gothic-Szene pilgern an diesen Tagen in die Stadt und in den Straßen wimmelt es nur so von extravagant und skurril gekleideten Menschen.

Über 170 Konzerte und Kulturveranstaltungen wird es vom 7. bis 10. Juni geben. Sogar die Geschäfte dekorieren ihre Schaufenster schwarz. Neben den vielen Teilnehmern gibt es auch viele neugierige Besucher, um sich die besondere Szene anzusehen.