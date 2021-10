Historischer Zuwachs : Auch wegen Corona: So dramatisch ist die US-Mordrate gestiegen

Nur zwischen 1904 und 1905 ist die Mordrate in den USA stärker angestiegen als im vergangenen Jahr. Kriminologen benennen zwei Gründe, die unmittelbar mit der Corona-Pandemie zusammenhängen.

Washington | Die Mordrate in den USA hat im vergangenen Jahr nach einer Statistik der Gesundheitsbehörde CDC den stärksten Anstieg in der jüngeren Geschichte des Landes verzeichnet. Aus vorläufigen CDC-Daten vom Mittwoch ging hervor, dass 2020 rund 7,8 Morde pro 100.000 Einwohner registriert wurden – ein Plus von 30 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Es handel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.