Verstöße gegen Corona-Regeln : Weihnachten im Norden: Polizei löst mehrere große Tanzparties auf

Über die Weihnachtsfeiertage hat die Polizei coronabedingt in mehreren deutschen Städten größere Tanzveranstaltungen aufgelöst – vor allem im Norden Deutschlands.

Hamburg/Wilhelmshaven | In Hamburg waren zwei Veranstaltungen mit jeweils mehreren hundert Gästen betroffen. Auch in Saarbrücken und Wilhelmshaven rückten die Beamten zu entsprechenden Einsätzen aus. In Hamburg wurde die Polizei am Freitagabend zu einem Livekonzert in den Stadtteil Allermöhe gerufen. Vor Ort trafen sie auf etwa 800 Teilnehmer. Das gerade in Kraft getreten...

