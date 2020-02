Große Überraschung : Weil Oma im Krankenhaus liegt, heiratet Paar spontan in Klinik

Ein Paar aus Bayern hat seine Trauung in ein Krankenhaus verlegt, weil die Großmutter kurzfristig erkrankt war.

24. Februar 2020, 13:13 Uhr

Altötting | Was macht man, wenn die Oma am Hochzeitstag im Krankenhaus ist? Richtig, man heiratet einfach in der Klinik. Um die Großmutter der Braut an dem besonderen Tag dabei zu haben, verlegte ein Paar aus Burgkirchen die Trauung spontan vom Standesamt in die Hauskapelle der Kreisklinik Altötting. "Das gab es hier in der Kapelle in Altötting noch nie", sagte ein Sprecher der Kreiskliniken Altötting-Burghausen am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Ein Foto des Hochzeitspaares samt Oma gibt es auf der Seite des Krankenhauses zu sehen.

Heirat in Krankenhauskapelle

Die 76-Jährige war kurzfristig erkrankt und musste stationär behandelt werden. Sie dachte den Angaben der Kreisklinik zufolge, dass sie von einer Krankenpflegerin zu einer Untersuchung gebracht wird. Doch dann kam die Überraschung: Die Pflegerin brachte sie am vergangenen Donnerstag in die Hauskapelle, wo bereits die Hochzeitsgesellschaft und der Standesbeamte warteten. Das junge Paar gab sich dann im Beisein der Oma "in einer rührenden Trauung" das Ja-Wort.