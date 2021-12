Prognosen für die Feiertage : Weiße Weihnachten in MV in einigen Regionen sehr wahrscheinlich

Die Chancen auf weiße Weihnachten stehen in einigen Teilen Norddeutschlands gut. Wo noch an Heiligabend mit Neuschnee zu rechnen ist und welche Regionen wohl eher ohne die weiße Pracht zu den Feiertagen auskommen müssen.

Schwerin | Teils weiße Weihnacht, aber auch Frost und Glätte bestimmen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) das Wetter an den Weihnachtstagen. Besonders in Norddeutschland könnte es am Heiligen Abend in einigen Regionen schneien. Schneeregen und Schneefall in Mecklenburg-Vorpommern In Mecklenburg-Vorpommern stehen die Chancen auf weiße Weihnacht...

