Kriegsfolgen : Weltkriegsbombe in Dortmund muss gesprengt werden

In Dortmund ist ein Blindgänger bei Sondierungen entdeckt worden. Die Weltkriegsbombe kann allerdings nicht einfach entschärft werden. Die Experten wollen sie am Nachmittag sprengen.

Dortmund | Ein 250 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg muss in der Dortmunder Innenstadt an diesem Sonntag kontrolliert gesprengt werden. Der Zünder der Weltkriegsbombe, die bei Sondierungen an einer Kreuzung des Innenstadtringes entdeckt wurde, sei beschädigt, sagte ein Stadtsprecher am Sonntagmittag. Deshalb habe sich der Kampfmittelräu...

