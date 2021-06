Kindheitstraum : Teurer Weltraumflug: Wen Amazon-Milliardär Bezos mit ins All nimmt

Milliardär Jeff Bezos erfüllt sich einen Kindheitstraum und reist ins All – wenn auch nur für wenige Minuten. Wer ihn auf das Abenteuer mit der Kapsel seines eigenen Unternehmens begleitet, zeigt ein Instagram-Video.

New York | Amazon-Milliardär Jeff Bezos will ins Weltall fliegen. "Seit meinem fünften Lebensjahr träume ich davon, ins All zu reisen. Am 20. Juli werde ich diese Reise mit meinem Bruder unternehmen", schrieb Bezos am Montag bei Instagram. Auch interessant: Machtwechsel bei Amazon: Das wird Elon Musk gar nicht schmecken Bald kein James Bond mehr im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.