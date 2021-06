Nach Unwetter-Wochenende : Wetterdienst warnt ganz Deutschland vor weiteren Gewittern

Fahrer müssen aus Autos gerettet werden, ein Arbeiter verunglückt tödlich, die Sirenen grellen. Über Deutschland wüteten am Wochenende Unwetter – und es soll weitere geben. Potentiell in ganz Deutschland.

Berlin | Nachdem in vielen Orten Deutschlands Unwetter am Wochenende immense Schäden verursacht haben, ist die Gewittergefahr auch zu Beginn der Woche nicht gebannt. "Die feuchte, schwüle und gewittrige Luftmasse hält uns auch in den nächsten Tagen weiter in Atem", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit. Im Vorfeld lasse sich dabei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.