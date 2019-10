Zwei Briten verletzt : Hai beißt Schnorchler am Great Barrier Reef Fuß ab

Bei einer Hai-Attacke an der australischen Ostküste sind zwei britische Touristen schwer verletzt worden.

Avatar_prignitzer von dpa und afp

29. Oktober 2019, 08:39 Uhr

Brisbane | Bei einer Schnorcheltour vor der australischen Küste sind zwei britische Urlauber am Dienstag von einem Hai angegriffen worden. Der Raubfisch biss einem der beiden Männer im Wasser vor den Whitsunday-Inseln den rechten Fuß ab, wie die Rettungsdienste mitteilten. Der 28-Jährige musste wegen großen Blutverlusts mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Begleiter, ein 22 Jahre alter Mann, erlitt ebenfalls mehrere Bisswunden. Ärzte beschrieben den Zustand der beiden als "ernst, aber stabil".

Insgesamt waren bei der Schnorcheltour etwa 20 Menschen vor der Küste unterwegs. "Einer der Patienten wurde zuerst attackiert, und der Hai ist dann vermutlich zurückgekehrt", sagte ein Vertreter der Rettungskräfte. Zwei ausländische Sanitäter, die sich an Bord des Touristenbootes befanden, leisteten erste Hilfe.





Die idyllisch gelegenen Whitsunday-Inseln gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen an der australischen Ostküste. Dort befinden sich Ausläufer des weltgrößten Korallenriffs Great Barrier Reef. In den Gewässern rund um die Whitsunday Islands hat es in den vergangenen Monaten mehrere Hai-Angriffe gegeben. Eigentlich gilt das Gebiet als sicher. Im November vergangenen Jahres wurde ein Mann getötet. Der neue Angriff ereignete sich in der Nähe der Gemeinde Airlie Beach.





Nach einer Statistik der Organisation Shark Attack File gab es in diesem Jahr an Australiens Küsten bereits mindestens zehn Hai-Angriffe. Einen Todesfall gab es 2019 noch nicht. In den Küstengewässern des Landes wurden im vergangenen Jahre nach Angaben des Taronga-Zoos in Sydney 27 solcher Attacken gezählt.