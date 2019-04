Kathedrale in "Assassin's Creed" : Wie ein Computerspiel beim Wiederaufbau der Notre-Dame helfen könnte

Nach dem Brand soll das Pariser Wahrzeichen wieder aufgebaut werden – vielleicht sogar mithilfe eines Computerspiels.

von Kristina Müller

17. April 2019, 18:04 Uhr

Paris | Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will die vom Brand zerstörte Notre-Dame innerhalb von fünf Jahren wieder aufbauen. Eine Hilfe dabei könnte das Computerspiel "Assassin's Creed: Unity" aus dem Jahr 2014 sein, denn es spielt in Paris zur Zeit der Französischen Revolution. Gebäude Unterirdische Tunnel und Gebäude können dabei detailgetreu auch von innen entdeckt werden – so auch die weltberühmte Kathedrale.

Ubisoft

Wie der Business Insider berichtet, hat Caroline Miousse, eine Level-Designerin des Spieleentwicklers Ubisoft, rund zwei Jahre darin investiert, das Wahrzeichen so detailgetreu wie möglich von innen und außen zu rekonstruieren. Die "Assassin's Creed"-Reihe sei laut Business Insider sowieso bekannt für seine liebevoll detaillierten Rekonstruktionen historischer Gebäude.

Ubisoft

80 Prozent ihrer Zeit bei der Entwicklung des Spiels investierte sie in die Notre-Dame, wie Miousse 2014 in einem Interview dem amerikanischen Technikportal "The Verge" sagte. Demnach studierte sie Fotos des Gebäudes genau, arbeitete mit einem Texturkünstler zusammen, damit jeder Stein so wird, wie er sollte, und zog sogar Historiker zu Rate.

Ob Ubisoft seine Daten der französischen Regierung zur Verfügung stellt, ist allerdings noch nicht bekannt.

Weltweites Entsetzen: Warum uns der Brand in Notre-Dame so bewegt