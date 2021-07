Söder fordert Impfempfehlung : Faktencheck: Wie sinnvoll sind Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche?

Aus der Politik werden Forderungen nach einer Impf-Empfehlung für Kinder und Jugendliche lauter. Aber wie sinnvoll ist eine Impfung dieser Altersgruppe? Ein Faktencheck.

Berlin | Nachdem am Wochenende erstmals seit langem die Infektionszahlen in Deutschland wieder leicht gestiegen waren, gibt es verstärkt Forderungen nach Impfungen auch bei Kindern und Jugendlichen. Wie ist der Stand bei Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche? Seit dem 7. Juni können alle Menschen in Deutschland, die 16 Jahre oder älter sind, eine C...

