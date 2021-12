Juryentscheidung : „Wellenbrecher“ ist Wort des Jahres 2021

"Wellenbrecher" ist das Wort des Jahres 2021. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache am Freitag in Wiesbaden entschieden.

Wiesbaden | Der aus dem Küstenschutz und Schiffbau bekannte Begriff "Wellenbrecher" werde für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden, so die Gesellschaft für deutsche Sprache. Mehr dazu in Kürze. ...

